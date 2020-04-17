محافظ شبوة يطلع على مشروع الحديقة العامة بعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

إطلع محافظ شبوة، محمد بن عديو، على مشروع الحديقة العامة بمدينة عتق، والتي من المتوقع أن تقام على مساحة 5 الاف و900 متر مربع، ومستوى الإنجاز فيه .



ووجه المحافظ بتعشيب أرضية الحديقة العامة بمدينة عتق على ان تتحمل المحافظة فارق تكلفتها, وتتولى المؤسسة العامة للمياه عملية ربطها بشبكة مياه المدينة.

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وشدد بحسب وكالة سبأ الرسمية على ضرورة رفع وتيرته واستكماله في اقرب وقت ممكن, منوها بأهميتها كأول واكبر مشروع في مجال الحدائق العامة والمتنفسات بالمدينة التي تعرضت المواقع المحددة لذلك في مخططاتها العمرانية إلى النهب من قبل المتنفذين.

وأشاد المحافظ بالاستعدادات الجارية لتركيب المنصات الأساسية للألعاب , وإقامة الاستراحات الخاصة بالأسر , مثنيا على استكمال أعمال سفلتة ثمانمائة متر من الممرات العامة بالحديقة .

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لاعادة تأهيل المسبح العام والوحيد بمدينة عتق, مشددا على ضرورة أعادة تنظيم ملاعب تنس الطاولة وكرة السلة اللاتي تقع في المساحة الخارجية من المسبح.