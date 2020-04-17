القوات المشتركة تنفذ حملة لتأهيل الطريق العام في مدينة حيس بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

نفذت القوات المشتركة، صباح اليوم الجمعة، حملة لردم وتأهيل الطريق العام، بمدخل مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وجاءت هذه الحملة بتوجيهات من قائد اللواء الـ11 عمالقة الشيخ "مصطفى دوبلة"، التي قضت بردم الحفر وتأهيل الطريق العام من جهة شرق غرب المدينة في المدخل الرئيسي لمديرية حيس، وذلك انطلاقاً من استشعار قيادة اللواء الـ11 بالمسؤولية على حياة المدنيين، بعد أن قامت المليشيات الإيرانية بتفجير العبارات وتلغيم الخط قبيل دحرها من المدينة، وتسببت تلك الحفر بعدة حوادث مرورية، طالت العشرات من أبناء وزوار المدينة .

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وأشرف على هذه تنفيذ الحملة أركان حرب اللواء الـ11 عمالقة الشيخ عبدالرحمن دوبلة، وشارك ونفذ الحملة خيرة أبطال اللواء ، لرفع المعاناة وتخفيف مشقة الحرب والدمار على المواطنين من أبناء مدينة حيس.

ونالت الحملة استحسان اهالي المدينة الذي عانوا وأثقلت كاهلهم الطريق السابقة المليئة بالمخاطر والحفر الكبيرة التي كانت تهدد أمان تنقلاتهم .

وعبر سكان مدينة حيس عن شكرهم وتقديرهم للجهود الجبارة التي قام بها أبطال اللواء الـ11 عمالقة، صباح اليوم في ردم وترميم الطرق بالمديرية.

فيما ثمن وجهاء وأعيان المديرية توجيهات القائد الشيخ "مصطفى دوبلة"، التي لمست معاناة الناس من ويلات الحرب العشوائية التي شنتها ميليشيات الموت الحوثية على حيس.