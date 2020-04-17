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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" محافظ حضرموت تعديل في مواعيد الحضر في المحافظة ماعدا هذة المديريتين شاهد !

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكریة الثانیة اللواء الركن فرج سالمین

البحسني بانھ سیتم تعدیل حظر التجوال ابتداءا من یوم غد السبت من الساعة الثامنة

مساءا وحتى الخامسة صباحا في جمیع مدیریات حضرموت ماعدا مدیریتي الشحر

والدیس الشرقیة بحیث یكون حظر التجوال فیھما من الساعة السادسة مساءا الى الساعة

السادسة صباحاً.



واوضح المحافظ البحسني خلال حدیثھ لإذاعة المكلا صباح الیوم الجمعة بأن الحالة

المصابة بفیروس كورونا متواجدة بمستشفى الحمیات ومركز معالجة حالات كورونا

بمنطقة فلك وھي تحت الملاحظة والرعایة الصحیة والحالة في تحسن كبیر وتتماثل

للشفاء، داعیا المواطنین الالتزام في بیوتھم والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحتھم

وسلامتھم.

جديد اب برس

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