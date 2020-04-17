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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" وزارة الصحة في ماليزيا" تشرح تفاصيل الاصابة بفيروس كورونا للمواطن اليمني تفاصيل !

أعلنت ماليزيا عن تسجل اصابة جديدة لفيروس كورونا لمواطن يمني يقيم في كوالالمبور . ونشرت وزارة الصحة الماليزية اليوم تقريرا عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ماليزيا.

وأوردت الوزارة في تقريرها ، عن تسجيل حالة اصابة جديدة لمواطن يمني، وتم نقله الى الحجر الصحي. جديد اب برس Advertisements ​ كما أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل حالاتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى حالة 86 حالة.

في حين تم تسجيل 69 إصابة جديدة لهذا اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 5251 حالة مؤكدة.

كما قالت على لسان مديرها الدكتور نور هشام عبد الله أن هنالك 201 حالة جديدة تم شفاؤها من المرض بشكل تام، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2967 حالة حتى الآن، حيث سمح لهم جميعاً بالعودة إلى بيوتهم، في حين أن هنالك عشرات الحالات ما تزال تتلقى العلاج في أقسام العناية المشددة.

بدورها جددت وزارة الصحة مناشدتها للجمهور بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الخاصة بالسلامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

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