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عدن - ياسمين التهامي - الامارات في الامس تعدت السعودية بعدد الاصابات بفيروس كورونا واليوم نتفاجئ بأعلان دولة خليجية تتعدى الامارات والسعودية بعدد الاصابات وبأرقام مخيفة تفاصيل !

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلادإلى 1658 حالة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين . جديد اب برس Advertisements ​ ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن السند القول إن حالتي الوفاة ترفعان إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى خمس .

وقال السند إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 258 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 33 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بقي على ما هو عليه عند 32 حالة بواقع 16 حرجة و16 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1395 حالة.

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