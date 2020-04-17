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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الداخلية السعودية تصدر هذا القرار الصادم لأهالي هذة المناطق بعد ما وردهم هذة الارقام المخيفة من وزارة الصحة تفاصيل !

أعلنت وزارة الداخلیة السعودیة منع التجول على مدار (24 (ساعة یومیاً في

محافظتي: (صامطة، والدایر) ومنع الدخول إلیھما أو الخروج منھما، وذلك ً اعتبارا من

ً الساعة الثالثة عصرا من الیوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة السعودیة عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أعلنت الیوم

تسجیل 762 حالة إصابة جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا لیرتفع الإجمالي إلى 7142

حالة.

كما أعلنت الصحة السعودیة عن تسجیل 4 حالات وفیات لیرتفع الإجمالي إلى87

حالة وفاة.

وأضاف المتحدث أن المملكة سجلت 59حالة تعافي جدیدة لیرتفع الإجمالي إلى

1049حالة جديد اب برس Advertisements ​

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