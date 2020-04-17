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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مفتي السعودية يعلن عن فتوى جديدة عن صلاتي التراويح والعيد تفاصيل ؟

أعلن مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الحكم الشرعي لصلاتي التراويح والعيد في ظل الظروف الحالية. جديد اب برس Advertisements ​ وقال المفتي إن صلاتي التراويح والعيد في البيوت إذا استمرت كورونا ، وذلك وفقاً للرخصة التي أباحها الله تعالى للمسلمين في مثل هذه الظروف، وفقاً للعربية نت.

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