شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: منظمات دوليه تغادر بشكل مفاجئ واجلاء للاجانب وطارق صالح..شاهد مالذي يحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: منظمات دوليه تغادر بشكل مفاجئ واجلاء للاجانب وطارق صالح..شاهد مالذي يحدث

جديد اب برس Advertisements ​ مصدر استخباراتي عن توجه للعميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية بالتوجه لعدن لمساندة المجلس الانتقالي الجنوبي . وأوضح المصدر، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، أن العميد طارق صالح وصل أمس لمدينة عدن التقى خلالها بعدد من القيادات العسكرية التابعة للانتقالي الجنوبي أطلعوه للوضع العسكري لهم في العاصمة المؤقتة. وأشار المصدر إلى أن طارق صالح فتح خطا ساخنا مع الانتقالي الجنوبي ووجه بالدفع بعدد من قواته للتحرك صوب مدينة عدن. مصدر استخباراتي عن توجه للعميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية بالتوجه لعدن لمساندة المجلس الانتقالي الجنوبي . وأوضح المصدر، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، أن العميد طارق صالح وصل أمس لمدينة عدن التقى خلالها بعدد من القيادات العسكرية التابعة للانتقالي الجنوبي أطلعوه للوضع العسكري لهم في العاصمة المؤقتة. وأشار المصدر إلى أن طارق صالح فتح خطا ساخنا مع الانتقالي الجنوبي ووجه بالدفع بعدد من قواته للتحرك صوب مدينة عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: منظمات دوليه تغادر بشكل مفاجئ واجلاء للاجانب وطارق صالح..شاهد مالذي يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.