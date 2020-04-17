شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تظهر "بقميص نوم" عاري وتشرح أسرار جديدة عن "ليلة الدخلة" .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دائماً تثير الفنانة سما المصري الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب بعض "الفيديوهات" التي تقوم بنشرها، وتتواصل من خلالها مع الجمهور، ولاسيما أنها تدشن مواضيع مثيرة للجدل، ولا يسمح لتلك المواضيبع أن تناقش على السوشيل ميديا أمام الجميع، بسبب تقاليد وقيم مجتمعنا الشرقي.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تحذير هام وخطير : إذا ارتفع ضغط الدم في جسمك إلى هذا المستوى فسوف تصاب بفشل كلوي على الفور .. إليك ثلاث طرق بسيطة لحماية نفسك والعيش بأمان

• سما المصري تظهر "بقميص نوم" عاري وتشرح أسرار جديدة عن "ليلة الدخلة" .. (فيديو صادم)

• هذا المنتج اليمني يتهافت عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات ... سعره أغلى من الذهب ومفعوله على الحياة العائلية سحري ولا يمكن أن يتخيلة أحد ..شاهد

• أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ عمره أربعة أعوام من قبضة والده ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد)

• هل تذكرون العقيد "معتز" بطل مسلسل باب الحارة .. شاهدو كيف أصبح شكله اليوم ..(صور صادمة)

• أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب)

Advertisements

• هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال ..(فيديو)

• جريمة مروعة إهتزت لها كل أرجاء المملكة.. سعودي راقب زوجته وعند نزولها من سيارة أوبر قام بهذا العمل المروع ..شاهد

• أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة غير متوقعة .. شاهد الفيديو

• هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك مغترب يمني فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد

• الفنانة "هيفاء وهبي" تعلن عن علاجها الفعال الذي سيقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي..شاهد

----------------------------

وظهرت سما المصري، في "فيديو" جديد وهي ترتدي قميص نوم أبيض شفاف يبرز تفاصيل جسدها للجمهور، وكان تتواجد داخل غرفة نومها.

وعلقت سما المصري على "الفيديو قائلة": "نصائح لليله الدخله للراجل وللست فقط في فيديو حصري علي قناه الحريم حصري مع سما المصري علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري اعملوا مشاركة وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واسمها ع اليوتيوب الحريم حصري مع سما المصري وانتظروا المزيد من النصائح ليلة الدخلة ياختي.

ويذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".