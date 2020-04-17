شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور مفاجئ لطليقة الوليد بن طلال وهي تتحدث عن مكة المكرمة بهذا الشكل الصادم واعلان رسمي بهذا الامر الخطير والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - عد طول غياب عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عادت أميرة الطويل طليقة الأمير الوليد بن طلال إلى "تويتر" بتغريدة جديدة عن فيروس "كورونا".



وكتبت أميرة: "فترة حسينا فيها بأننا نحلم باليوم الذي ندخل فيه ونصلي بالحرم، شعور يمكن ما قد حسينا فيه بالقوة هذه لنعمة القرب من الحرمين والحين عرفنا شعور ملايين الناس الي صعب عليهم هالشي ويحلمون لو مرة بعمرهم الله يكتب لهم نعمة الزيارة سبحان الله وراء كل بلاء حكمة واستشعار بالآخرين اللهم رحمتك



يُذكر أن أميرة الطويل سيدة أعمال سعودية، ولدت في الرياض، تزوجت من الوليد بن طلال عام 2008 إلا أنها انفصلت عنه في عام 2013.



وفي الـ 9 من سبتمبر 2018، تزوجت أميرة الطويل من رجل الأعمال الإماراتي خليفة بطي المهيري بحفل زفاف ضخم أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.



وأعلنت أميرة قبل مدةٍ، عن قدوم مولودها الأول من زوجها الملياردير الإماراتي خليفة المهيري، الذي أطلقت عليه اسم "زايد" عبر حسابها في تويتر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور مفاجئ لطليقة الوليد بن طلال وهي تتحدث عن مكة المكرمة بهذا الشكل الصادم واعلان رسمي بهذا الامر الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.