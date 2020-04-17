الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2020م لمنتسبي الوزارة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

عدن - الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية ، أمس الخميس، عن بدء صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2020م، وذلك إبتدأ من يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020م في كلا من ديوان عام الوزارة وكافة الوحدات الأمنية التابعة لها في عموم المحافظات المحررة.

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واوضح رئيس لجنة المرتبات اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة في تصريح لموقع وزارة الداخلية بإن عملية صرف مرتبات فبراير ومارس2020م بدأت من يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020م لكلاً من ديوان الوزارة عبر شركة العروي للصرافة فيما قيادة قوات الأمن الخاصة والواصلين سيكون عبر شركة القطيبي للصرافة وبقية الوحدات عبر كتاب الوحدات الأمنية .

واضاف اللواء الأمير بإن عملية الصرف تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري ومتابعته المستمرة للجنة صرف المرتبات لإستكمال جميع إجراءات صرف مرتبات شهري فبراير ومارس للعام الجاري وتجاوز كل الصعوبات والمعوقات التي تعتري عملية الصرف حتى يتمكن جميع منتسبي الوزارة من استلام مرتباتهم بكل يسر...

داعيا جميع منتسبي الوزارة الالتزام بالأنظمة واللاوائح واصطحاب الوثائق الثبوتية لاستلام مرتباتهم كاملة.