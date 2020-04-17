الأمم المتحدة تحذر من انقطاع المساعدات إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

عدن - الخليج 365



حذرت الأمم المتحدة، من احتمال "انقطاع قريب" للمساعدات المنقذة لحياة الملايين في اليمن؛ بسبب عدم وجود التمويل.

Advertisements

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عبر "تويتر"، أن "عدم وجود التمويل سيؤدي إلى انقطاع قريب للخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك الغذاء وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى اللقاحات وأدوات المأوى للفارين من الصراع".

وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من التمويل من الجهات المانحة".

وتعمل في اليمن قرابة 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية، منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية و206 منظمات غير حكومية وطنية و13 جهة حكومية يمنية.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعا