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عدن - ياسمين التهامي - مقتل 41 راكبا لحظه الاقلاع "صاعقة البرق"تضرب الطائره الروسية وتشعل النيران بالكامل

جديد اب برس Advertisements ​ درامي أظهره فيديو نشرته السلطات الروسية، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، يظهر اللحظة التي انزلقت فيها طائرة مشتعلة على مدرج في موسكو في حادث تحطم طائرة عام 2019 أدى إلى مقتل 41 شخصاً ونجاة 37 آخرين. الطائرة الروسية تعرضت للبرق عقب إقلاعها، وحينها اتهمت السلطات قائد الطائرة بالإهمال، لسوء تصرفه بعدما ضرب البرق الطائرة، إذ عاد إلى المطار ونفذ هبوطاً اضطرارياً خاطئاً أدى إلى مقتل العشرات. يظهر الفيديو لحظات رعب عاشها الركاب الناجون، إذ كانوا ينزلقون من داخل الطائرة، بينما كان نصفها يشتغل في مشهد مخيف. واشتعلت النيران في الطائرة بعد أن هبطت وانزلقت من المدرج على مساحة خضراء منزرعة. تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في الموت عن طريق الإهمال بسبب تحليقه “في انتهاك للقواعد المعمول بها” بسبب الهبوط القاسي. إدارة المطار قالت في وقت تحطم الطائرة إن الهبوط العنيف تسبب في اشتعال النيران بخزانات الوقود، والتي اجتاحت الطائرة بأكملها في نهاية المطاف. الفيديو نُشر كجزء من التحقيق الجنائي الذي أطلقته السلطات لمعرفة ملابسات الكارثة. درامي أظهره فيديو نشرته السلطات الروسية، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، يظهر اللحظة التي انزلقت فيها طائرة مشتعلة على مدرج في موسكو في حادث تحطم طائرة عام 2019 أدى إلى مقتل 41 شخصاً ونجاة 37 آخرين. الطائرة الروسية تعرضت للبرق عقب إقلاعها، وحينها اتهمت السلطات قائد الطائرة بالإهمال، لسوء تصرفه بعدما ضرب البرق الطائرة، إذ عاد إلى المطار ونفذ هبوطاً اضطرارياً خاطئاً أدى إلى مقتل العشرات. يظهر الفيديو لحظات رعب عاشها الركاب الناجون، إذ كانوا ينزلقون من داخل الطائرة، بينما كان نصفها يشتغل في مشهد مخيف. واشتعلت النيران في الطائرة بعد أن هبطت وانزلقت من المدرج على مساحة خضراء منزرعة. تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في الموت عن طريق الإهمال بسبب تحليقه “في انتهاك للقواعد المعمول بها” بسبب الهبوط القاسي. إدارة المطار قالت في وقت تحطم الطائرة إن الهبوط العنيف تسبب في اشتعال النيران بخزانات الوقود، والتي اجتاحت الطائرة بأكملها في نهاية المطاف. الفيديو نُشر كجزء من التحقيق الجنائي الذي أطلقته السلطات لمعرفة ملابسات الكارثة.

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