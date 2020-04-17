شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "المملكه" تزف هذا "الخبر السار" للمواطنين والمقيمين ..افرح جميع المغتربين اليمنيين واثلج صدورهم (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: "المملكه" تزف هذا "الخبر السار" للمواطنين والمقيمين ..افرح جميع المغتربين اليمنيين واثلج صدورهم (صورة)

جديد اب برس Advertisements ​ ت وسائل إعلام سعودية عن مغادرة فريق صيني مكون من 8 خبراء طبيين، مدينة يينتشوان شمال غربي الصين على متن طائرة مستأجرة، متوجهًا إلى ت وسائل إعلام سعودية عن مغادرة فريق صيني مكون من 8 خبراء طبيين، مدينة يينتشوان شمال غربي الصين على متن طائرة مستأجرة، متوجهًا إلى السعودية . وأضافت بأن الفريق غادر صباح اليوم لمساعدة الدولة الصديقة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ، الأمر الذي جعل من السعوديون يطيرون من الفرح ويعبرون عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح الإعلام السعودي بأن الفريق – وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين- يتكون من خبراء في مجالات تشمل الجهاز التنفسي والرعاية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة عدوى المستشفيات والتمريض. كما يشمل الفريق خبراء في الطب الصيني التقليدي والاختبارات المعملية، وستنطوي مهمة الفريق على تشارك خبرة الصين في الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة لكوفيد-19 مع مستشفيات وخبراء محليين في السعودية وتقديم المشورة العلاجية. وأكد الإعلام السعودي غير الرسمي بأن الخبراء سيقدمون المعلومات اللازمة حول الوقاية من الوباء ومكافحته لسفارة الصين والجالية الصينية من العاملين في السعودية، بالإضافة إلى تقديم الإمدادات الوقائية وخدمات الاستشارات الطبية الصينية التقليدية لهم. ويحمل الفريق عدة أطنان من الإمدادات الطبية إلى السعودية، من أجهزة للتنفس الصناعي وبدل واقية ونظارات طبية وكمامات طبية وكمامات من طراز “إن95” ودروع للوجه وقفازات طبية ومقاييس للحرارة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعات اختبار الحمض النووي وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: "المملكه" تزف هذا "الخبر السار" للمواطنين والمقيمين ..افرح جميع المغتربين اليمنيين واثلج صدورهم (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.