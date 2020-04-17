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عدن - ياسمين التهامي - 48 ساعه قبل ا«قتحام زنجبار» يمهلها هذا الرجل القوي «رجل هادي» للانتقالي ..(مواجهات عنيفة)

جديد اب برس Advertisements ​ قائد محور أبين اللواء الركن عبدالله الصبيحي إنذاراً أخيرا للمجلس الانتقالي الجنوبي لتسليم مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين أو استعادتها بالقوة. وقالت مصادر مطلعة أن الصبيحي هدد قبيل مغادرته اجتماع اللجنة المشتركة بضباط سعوديين في شقرة باقتحام زنجبار وجعار في غضون 48 ساعة في حال لم تسلم من قبل الانتقالي. ودفعت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية بتعزيزات كبيرة إلى شقرة وقرن الكلاسي وسط أنباء عن تحديد ساعة الصفر لطرد الانتقالي من محافظة أبين المتاخمة لعدن. قائد محور أبين اللواء الركن عبدالله الصبيحي إنذاراً أخيرا للمجلس الانتقالي الجنوبي لتسليم مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين أو استعادتها بالقوة. وقالت مصادر مطلعة أن الصبيحي هدد قبيل مغادرته اجتماع اللجنة المشتركة بضباط سعوديين في شقرة باقتحام زنجبار وجعار في غضون 48 ساعة في حال لم تسلم من قبل الانتقالي. ودفعت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية بتعزيزات كبيرة إلى شقرة وقرن الكلاسي وسط أنباء عن تحديد ساعة الصفر لطرد الانتقالي من محافظة أبين المتاخمة لعدن.

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