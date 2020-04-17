شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء «خصروف» يفاجئ الجميع ويصرح عن فشل الشرعية ويعلن موعد تحرير اليمن من انقلاب الحوثيين..(تفاصيل ساخنة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020? اللواء «خصروف» يفاجئ الجميع ويصرح عن فشل الشرعية ويعلن موعد تحرير اليمن من انقلاب الحوثيين..(تفاصيل ساخنة) جديد اب برس Advertisements ​ اللواء " محسن خصروف " تغريدة مقتضبه كشف فيها متي ستتحرر اليمن الميلشيا الانقلابية ولخص اسباب التعثر في تحقيق الحسم العسكرية حتي الآن . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تدرون متى تتحرر اليمن من الانقلابيين!! عندما يكون لديه القرار والحليف الوفي". اللواء " محسن خصروف " تغريدة مقتضبه كشف فيها متي ستتحرر اليمن الميلشيا الانقلابية ولخص اسباب التعثر في تحقيق الحسم العسكرية حتي الآن . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تدرون متى تتحرر اليمن من الانقلابيين!! عندما يكون لديه القرار والحليف الوفي".

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