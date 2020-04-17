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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: وثيقة مسربة تكشف تفاصيل سرية صادمه وخطيرة وتفضح سر العلاقه بين «علي صالح» و«عبدالملك الحوثي» والاولاء بالسمع والطاعة..(تفاصيل+الوثيقة)

جديد اب برس Advertisements ​ موقع “المصدر اونلاين” وثائق سرية وقعت بين نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثيين بزعامة المتمرد عبدالملك الحوثي وعمه عبدالكريم الحوثي، ابان تمكن قوات الجيش منهم في العام 2006 والتزموا حينها بأن يلتزموا بالدستور والقانون والولاء لصالح مقابل ان يسمح لهم بالعيش. الوثيقة رقم (1) تَعَهُّد مُوقّع من عبدالكريم الحوثي وعبدالملك بدر الدين الحوثي في 26 فبراير عام 2006م، بالتمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والولاء للنظام الجمهوري والشرعية االدستورية “بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح”، الذي قتل على أيديهم في 4 ديسمبر 2017م، وحينها وصف عبدالملك الحوثي يوم مقتل صالح بأنه “يوم استثنائي وعظيم”. وطالب الحوثي وشقيقه بتطبيق العفو العام عليهم وعلى جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها وتسهيل السبل لهم “لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات”. نَصّ الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم نحن الموقعون أدناه نعلن تأكيدنا على التمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وولاءنا للنظام الجمهوري وللشرعية الدستورية بزعامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. ونطالب الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات الأخ/ الرئيس حفظه الله بتطبيق العفو العام على جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها وتسهيل السبل لجميعنا لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات. والله على ما نقول شهيد .. وهو حسبنا ونعم الوكيل 26/02/2006 عبد الكريم الحوثي عبد الملك الحوثي 2ـ أسماء باقي أهم القيادات. الجدير ذكره بأن موقع “المصدر اونلاين” كان قد اعلن بأنه حصل على وثائق سرية بين نظام صالح ومليشيات الحوثيين، واستوعد بأنه سيقوم بنشرها على شكل حلقات متتالية. موقع “المصدر اونلاين” وثائق سرية وقعت بين نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثيين بزعامة المتمرد عبدالملك الحوثي وعمه عبدالكريم الحوثي، ابان تمكن قوات الجيش منهم في العام 2006 والتزموا حينها بأن يلتزموا بالدستور والقانون والولاء لصالح مقابل ان يسمح لهم بالعيش. الوثيقة رقم (1) تَعَهُّد مُوقّع من عبدالكريم الحوثي وعبدالملك بدر الدين الحوثي في 26 فبراير عام 2006م، بالتمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والولاء للنظام الجمهوري والشرعية االدستورية “بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح”، الذي قتل على أيديهم في 4 ديسمبر 2017م، وحينها وصف عبدالملك الحوثي يوم مقتل صالح بأنه “يوم استثنائي وعظيم”. وطالب الحوثي وشقيقه بتطبيق العفو العام عليهم وعلى جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها وتسهيل السبل لهم “لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات”. نَصّ الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم نحن الموقعون أدناه نعلن تأكيدنا على التمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وولاءنا للنظام الجمهوري وللشرعية الدستورية بزعامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. ونطالب الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات الأخ/ الرئيس حفظه الله بتطبيق العفو العام على جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها وتسهيل السبل لجميعنا لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات. والله على ما نقول شهيد .. وهو حسبنا ونعم الوكيل 26/02/2006 عبد الكريم الحوثي عبد الملك الحوثي 2ـ أسماء باقي أهم القيادات. الجدير ذكره بأن موقع “المصدر اونلاين” كان قد اعلن بأنه حصل على وثائق سرية بين نظام صالح ومليشيات الحوثيين، واستوعد بأنه سيقوم بنشرها على شكل حلقات متتالية.

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