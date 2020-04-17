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قبل اعدامه بلحظات فاجئهم بهذا الطلب الذي لن يخطر على بال احد شاب يمني فعل العجب قبل اعدامه..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020?

قبل اعدامه بلحظات فاجئهم بهذا الطلب الذي لن يخطر على بال احد شاب يمني فعل العجب قبل اعدامه..شاهد

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ديدة ‏كان طلب الشهيد البطل ‎جهاد الحاج الأخير قبل إعدامه معوز أبيض تهامي وعقد فل تهامي وعكاوة رأس تهامية لبس عقد الفل التهامي ووضع العكاوة على رأسه وخرج إلى ساحة الإعدام شامخً الراس مبتسماً هذا هو البطل التهامي الذي اعدمته ‎المليشيات الحوثية يوم امس في الحديدة و شيع جثمانه الآلاف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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