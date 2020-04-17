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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الجنرال الاحمر ولا المرطبي ولا طارق عفاش..3 دحابشة لو امسك بهم ابناء الجنوب سيقطعون لحومهم ويرمونها طعاما للكلاب..رغم انهم ليسو ضد الانفصال

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