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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواجهة حامية الوطيس بين الطائر الشيطاني الذي يمص الدماء، مع شجعان من ابناء هذه القرية العربية استخدمو الدخان والشطة الحمراء في مواجهته( شاهد 3 صور مخيفة )

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