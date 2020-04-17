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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعفي المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويسمح لهم بالعمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة

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