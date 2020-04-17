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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل..الامارات تقلب الطاولة على عائلة عفاش وتطرد السفير احمد صالح من ابو ظبي وتسحب كل الصلاحيات العسكرية من ابن عمه طارق عفاش

قلبت الامارات الطاولة على عائلة عفاش وكشفت وجهها القبيح في الغدر والتأمر وطالب مسؤول اماراتي رفيع طرد السفير احمد علي عبد الله صالح من الامارات وسحب كل الصلاحيات من ابن عمه العميد طارق عفاش الذي يتولى القيادةى في الساحل الغربي . ووجه مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان اهانة بالغة للسفير احمد صالح .

وقال خلفان في تغريدة له " عليك ان تعلم انك ضيف عندنا اما بالنسبة لأبن عمك طارق فهو اجير لدى الامارات وعليه الاذعان والسمع والطاعة دون نقاش او جدال . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليس الجنرال الاحمر ولا المرطبي ولا طارق عفاش..3 دحابشة لو امسك بهم ابناء الجنوب سيقطعون لحومهم ويرمونها طعاما للكلاب..رغم انهم ليسو ضد الانفصال مغترب يمني يفاجئ الجميع ويشن هجوم صاعق بالسلاح الابيض، والملك سلمان يأمر باعدامه..والداخلية السعودية تصدر بيان عاجل ( نص البيان ) مواجهة حامية الوطيس بين الطائر الشيطاني الذي يمص الدماء، مع شجعان من ابناء هذه القرية العربية استخدمو الدخان والشطة الحمراء في مواجهته( شاهد 3 صور مخيفة ) عاجل وهاااام..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعفي المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويسمح لهم بالعمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة وردنا قبل قليل..الامارات تقلب الطاولة على عائلة عفاش وتطرد السفير احمد صالح من ابو ظبي وتسحب كل الصلاحيات العسكرية من ابن عمه طارق عفاش

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وكان العقيد نشوان الزغير قد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش.

واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفاش قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها.

واضاف نشوان في منشوره " ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "ابشر طال عمرك سوف ننفذ كل الاوامر".

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