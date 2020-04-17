شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قصور "آل سعود" على صفيح ساخن.. رسالة خطيرة من الأميرة بسمة إلى "الملك سلمان" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - باتت قصور الأسرة المالكة في السعودية "آل سعود" على صفيح ساخن، بعد رسالة خطيرة وصادمة من الأميرة بسمة بنت سعود بنت عبد العزيز إلى عمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



واستطاعت الأميرة بسمة بنت آل سعود، تسريب رسالة من داخل محبسها في "سجن الحاير"، شديد الحراسة، إلى العالم، وخاطب فيها "الملك سلمان" وولي العهد محمد بن سلمان، بعاطفة الأسرة.

وقالت الأميرة بسمة: "أنا بسمة بنت سعود، أناشدك عمي المفدى الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، أطال الله بعمرك ولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظكم الله-".



وأضافت بسمة آل سعود في رسالتها على حسابها بـ"تويتر": "أنا موجودة حاليًا في سجن الجائر وحالتي الصحية متدهورة جدًا وجرحه وقد تؤدي إلى وفاتي، ولم أحصل على أي عنياية طبية أو أي استجابة لأي طلب".

وتابعت نجلة أول ملوك السعودية بعد المؤسس عبد العزيز: "لا أعلم إذا كان لديكم -الملك سلمان ومحمد بن سلمان- علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف".

وختمت بسمة آل سعود، بقولها: "عمي الملك المفدى سلمان، ولد عمي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الرجاء النظري بأمري لإطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدًا".

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من جانبه، أعلن "المكتب الإعلامي للأميرة" على "تويتر" صحة الرسالة، بقوله: "نؤكد على صحة ما نشر على الحساب الرسمي الخاص بصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأردف المكتب بقوله: "هو نداء لصاحبة السمو موجه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله بعمره والى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن سلمان حفظه الله".

وكان موقع "دويتشه فيله" الألماني، كشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اعتقال الأميرة بسمة بنت سعود بأوامر من محمد بن سلمان، مؤكدًا اختطافها من قصرها في جدة على يد عناصر أمنية.



https://twitter.com/PrincessBasmah/status/1250460603594027010

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