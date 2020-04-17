شكرا لبحثكم عن خبر عاجل مليشيات الحوثي تعتدي على العاملين بإذاعة سمارة وينهبون محتويات الاستوديو الإذاعي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بسم الله الرحمن الرحيم بيان إعلامي من إذاعة سُمارة Fm- بمحافظة إب الأخوة الزملاء الاعلاميون في كافة المحافظات... يرجى التضامن معنا والتعاون في نشر هذا البيان الهام: رغم كل ما تتعرض له اليمن من حروب وويلات وكوارث انسانية ومعاناة معيشية هائلة وانعدام فرص العمل وسبل العيش الكريم، وفي الوقت الذي تمثل الاذاعات الخاصة أحد مصادر الدخل المتواضع لبعض الأسر، وبينما تستعد الاذاعات المحلية لموسم رمضان المبارك الذي بات على الابواب، فوجئنا نحن اذاعة سُمارةfm- الشبابية الترفيهية الخاصة- صباح أمس الخميس 15/ابريل2020بمجموعة مسلحين يقتحمون مكتب الإذاعة- بمحافظة إب، ويحطمون محتوياتها ويصادرون كل اجهزتها وملحقاتها، وإغلاق مقرها وبثها نهائيا، بحجة عدم وجود ترخيص رسمي للبث، وذلك دون سابق إنذار أو مسوغات قانونية أو إجراءات قضائية متبعة.. الأمر الذي ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الاذاعة بسبب ضياع مشروعهم وحلمهم الذي صرفوا عليه تحويشة العمر، وفقدان عامليها لمصدر رزقهم الوحيد، كما سيترتب على ذلك تعريضهم للمساءلة القانونية بسبب عجزهم عن الايفاء بديونها المتراكمة وايجاراتها ومرتباتها، وكذا عجزها عن الايفاء بالتزاماتها تجاه المعلنين الذين وقعت معهم عقود بث سنوية لإعلاناتهم المدفوعة مقدما، وعقوداً اخرى مدفوعة لاعلانات الدورة الرمضانية، وتأتي هذه الإجراءات العبثية الصادمة امتداداً لمضايقات متواصلة من قبل وزارة الاعلام في حكومة صنعاء ومؤسستها العامة للاذاعة والتلفزيون التي دأبت مؤخراً على ملاحقة الاذاعات الخاصة في المحافظات، نجم عنها إغلاق مكتب الزملاء في اذاعة يمن ميوزك fmمحطتيها في إب وذمار،واذاعة الوان fm في اب ومنعهما من البث نهائيا، بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات،مع انها تبث منذ اكثر من اربع سنوات في محافظه اب , و رغم انها متاحة في العاصمة صنعاء حصرياً، ومن حق المحافظات أن يكون لديها إذاعات خاصة أسوة بالعاصمة. تجدر الاشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون رسمي او بند دستوري يمنع عمل الإذاعات الخاصة، بسبب عدم صدور قانون الإعلام السمعي والبصري الذي مايزال مرفوضاً من البرلمان ومجمداً في أدراجه منذ عهد الحكومات السابقة بسبب بعض قيوده التي تضيق الخناق على حرية الاعلام السمعبصري، الامر الذي نجم عنه قيام وزارة الاعلام بحكومة صنعاء مؤخراً بإصدار لائحة تعسفية بديلة، في مخالفة صارخة للإجراءات الدستورية، وتمت مداهمة الاذاعات الخاصة في صنعاء لإجبارها على الالتزام بهذه اللائحة واستكمال اجراءات الترخيص المحددة فيها، وفرض رسوم بمبلغ ستة ملايين ريال على كل اذاعة، وقد التزمت الاذاعات الخاصة باحترام اللائحة واستكمال ملفاتها، مع تعليق دفع الرسوم حتى إشعار قادم من الوزارة، ولم تمنع اللائحة انشاء اذاعات خاصة بالمحافظات مطلقا، ورغم كل هذا نفاجأ بمنعها في إب ومصادرة كل إمكانياتها، في تناقض صارخ لا ينم سوى عن عقلية تسلطية لقيادة هذه الوزارة والجناح التسلطي الذي تمثله، ودون أي مبررات منطقية سوى أننا إذاعة ترفيهية منوعة ولا نخدم اي عدوان، وكأن هناك من يريد أن يصبغ حياتنا كلها بلون واحد لا يختلف عن الاذاعة الحكومية. وإننا إذ نحمّل المقتحمين المسئولية الكاملة تجاه ما حدث من إغلاق لإذاعتنا وتكسير لمحتوياتها ومصادرة أجهزتها وتشريد عامليها وحرمان اسرهم من لقمة عيشهم، نناشد العقلاء في المجلس السياسي واللجنة الثورية وحكومة الإنقاذ ووزارة الاعلام والسلطة المحلية بمحافظة إب لإعادة إذاعتنا والوقوف الحازم تجاه مثل هذه التعسفات التي تطال الناس في ارزاقهم وتضاعف أوجاعنا ومأساة مجتمعنا الصابر المكابد، واتخاذ اجراءات رادعة تمنع تكرارها وتضمن حماية ممتلكات الناس ولقمتهم من مثل هذه التصرفات المؤسفة التي لا تعبر عن دولة تصون كرامة مواطنيها وحريتهم وتحترم الإجراءات القانونية. والله المستعان وإليه المشتكى.. صادر عن إذاعة سُمارة- إب ابريل2020