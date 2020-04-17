شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ظهور مادة سامة بكميات كبيرة في الصيدليات اليمنية مصدر طبي يحذر من تناولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر طبية عن دخول مادة سامة إلى السوق المحلية في اليمن باعتبارها "كحول - اسبرت طبي"، ويتم تداولها في معظم صيدليات البلاد.

وأكدت المصادر أن كمية كبيرة من مادة "الميثانول" السامة دخلت إلى السوق المحلية باليمن، حيث يتم تداولها وبيعها في السوق على أنها مادة "ايثانول"، "كحول - اسبرت طبي"، فيما هي مادة سامة وتؤدي إلى الوفاة.

واستغربت المصادر من دخول مثل هذه المادة وتداولها وعرضها للبيع على رفوف الصيدليات التي يتوجب أن يكون عاملوها حاصلين على شهادة طبيب صيدلاني ويعلم ماهية الأدوية والمطهرات والكحول الطبية التي يتم بيعها.

Advertisements

وشهدت الأيام القليلة المنصرمة معظم مناطق البلاد عشرات الوفيات، كشفت التقارير الطبية أنها ناتجة عن تعاطي مادة "الميثانول" السامة.

الهيئة العليا للأدوية، دعت اليوم الخميس، في تعميم صادر عنها، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، كافة مستوردي الأدوية وتجار الجملة والصيدليات والمرافق الصحية للتحري من مصادر هذه المادة والشراء من مصادر موثوقة ومرخصة.

وأكدت في تحذيرها الذي جاء متأخرا، على مستوردي الأدوية بضرورة التحري عند استيراد مثل هذه المواد بحيث تكون عبر جهات رسمية مرخص لها من الهيئة ذاتها، أو عبر المستوردين المرخص لهم بذلك