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لجنة العمالة الطبية تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365 

نفذت اللجنة الطبية لألوية العمالقة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا، لمنتسبي اللواء الثاني عمالقة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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 وتضمنت الحملة النزول إلى مواقع اللواء الثاني عمالقة للتوعية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والتحذير من خطورته، كما حثت اللجنة الأفراد على عدم الإختلاط وضرورة تطهير اليدين بالمعقمات والابتعاد عن الحالات المصابة اذا تم الكشف عنها. 

كما قامت اللجنة بحملة تعقيم شملت آليات ومدرعات اللواء الثاني عمالقة وكذا سيارات الإسعاف وتعليق الملصقات التوعوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

 من جهتهم ثمن أفراد اللواء الثاني عمالقة دور اللجنة الطبية الإنساني في النزول إلى مواقعهم، كما عبروا عن شكرهم لقيادة ألوية العمالقة على حرصها واهتمامها في الجوانب الصحية للمقاتلين  

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