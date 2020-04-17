شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيع مهيب بمدينة إب لجثمان الشاب الجبري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020 إب - الخليج 365

شيع بمحافظة إب وسط اليمن، جثمان الشاب "نصر محمد عبدالله الجبري" والذي قتل بمدينة إب التي تشهد فلتان أمني زاد من حدة الجرائم اليومية. Advertisements وانطلق موكب التشيع المهيب من ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة مرورا بالمركزي وشارع تعز وحتى منطقة دار الشرف حيث وري جثمان الفقيد. وأدان المشيعون الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة وزيادة أعمال القتل ومعدلات الجريمة بشكل يومي ولافت ومعه صارت حياة المواطنين في جحيم حد قولهم. وقتل الشاب الجبري مساء الخميس الماضي في مثلث المواصلات جنوب مدينة إب، برصاص مسلح يدعى يعقوب الجحدري، ولاذ الجاني بالفرار، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ومعها زادت حدة الجرئمة والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين.

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