اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي بإب تقتحم مكتبا حكوميا بقوة السلاح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي بإب تقتحم مكتبا حكوميا بقوة السلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

إب - الخليج 365 

Advertisements

اقتحمت مليشيا الحوثي مكتب المواصفات والجودة بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة التي تحولت لمسرح للجريمة والإنتهاكات اليومية.

وقال مصدر محلية، إن مسلحين من مليشيا الحوثي اقتحموا مكتب المواصفات بالمحافظة، وهددوا مديرة مكتب المواصفات ريا العنسي، فضلا عن إطلاق ألفاظ بذيئة عليها وعلى الموظفين في المكتب.

وأفادت المصادر أن المسلحين قادهم شخص يدعى "عبدالخالق جباري" والمعين من قبل المليشيا نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي بإب تقتحم مكتبا حكوميا بقوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا