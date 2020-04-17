مليشيا الحوثي بإب تقتحم مكتبا حكوميا بقوة السلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

إب - الخليج 365

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اقتحمت مليشيا الحوثي مكتب المواصفات والجودة بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة التي تحولت لمسرح للجريمة والإنتهاكات اليومية.

وقال مصدر محلية، إن مسلحين من مليشيا الحوثي اقتحموا مكتب المواصفات بالمحافظة، وهددوا مديرة مكتب المواصفات ريا العنسي، فضلا عن إطلاق ألفاظ بذيئة عليها وعلى الموظفين في المكتب.

وأفادت المصادر أن المسلحين قادهم شخص يدعى "عبدالخالق جباري" والمعين من قبل المليشيا نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.