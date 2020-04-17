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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي بإب تقتحم مكتبا حكوميا بقوة السلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
إب - الخليج 365
اقتحمت مليشيا الحوثي مكتب المواصفات والجودة بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة التي تحولت لمسرح للجريمة والإنتهاكات اليومية.
وقال مصدر محلية، إن مسلحين من مليشيا الحوثي اقتحموا مكتب المواصفات بالمحافظة، وهددوا مديرة مكتب المواصفات ريا العنسي، فضلا عن إطلاق ألفاظ بذيئة عليها وعلى الموظفين في المكتب.
وأفادت المصادر أن المسلحين قادهم شخص يدعى "عبدالخالق جباري" والمعين من قبل المليشيا نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.
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