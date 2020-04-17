التحالف يدمر منصات إطلاق صواريخ حوثية في همدان وحرف سفيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

صنعاء، عمران - الخليج 365



دمرت مقاتلات التحالف العربي، أمس، منصات إطلاق صواريخ باليستية في محافظتي صنعاء وعمران.

وقال مصدر بالتحالف العربي إن مليشيا الحوثي لا تزال تقوم بكافه العمليات العدائية بالجبهات ومنها استخدام الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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وذكر المصدر، أن التحالف دمر منصات إطلاق صواريخ باليستية حوثية في همدان وحرف سفيان.

وأكد التحالف استمرار وقف إطلاق النار المعلن وذلك لدعم جهود المبعوث الأممي في استئناف العملية السياسية في اليمن، مشيراً إلى أن التحالف يحتفظ بحق الرد على أي اعتداءات حوثية.

وكان التحالف العربي قد رصد 547 خرقاً ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية لمبادرة وقف إطلاق النار في عدد من المحافظات.

والأربعاء، رصدت قوات الجيش الوطني 183 اعتداءً على مواقع القوات في مختلف الجبهات خلال الـ48 ساعة.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة إن مليشيا الحوثي الانقلابية مُصِرّة على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب ودعوات توحيد الجهود لمكافحة جائحة وباء كورونا.