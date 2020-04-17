إحراق سيارة أحد القضاة في إب وسط فوضى أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

إب - الخليج 365



أقدم مجهولون على إحراق سيارة أحد القضاة بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين أضرموا النيران في سيارة القاضي علي احمد الشعراني، أحد قضاة محكمة غرب إب وأمين عزلة ثواب أعلى بمديرية جبلة، في ظروف غامضة أمام منزله الكائن بمنطقة مشورة غرب مدينة إب.

Advertisements

وأقدمت مليشيا الحوثي على خطف مواطن ونهبت أربعمائة ألف ريال كانت بحوزته أثناء عملية الخطف واقتادته إلى سجونها بمدينة إب.

وبذات إنتهاكات الإختطافات أقدمت مليشيا الحوثي على خطف الناشط الإعلامي عبدالله الكامل ونقلته لسجونها بمدينة إب، في الوقت الذي يعمل معها منذ إحتلال المليشيا للمحافظة منتصف أكتوبر 2014م.

وشكا مواطنون من أبناء محافظة إب احتجازهم من قبل المليشيا في منطقة "الحوبان" شرق تعز بحجة الحجر الصحي، وقالوا إن المحجر لا يتوفر فيه أبسط مقومات الحياة في المحجر، وسط غياب تام للبطانيات والفرش وحاجيات الناس الذين تم حجرهم.

وفي صنعاء شيع أبناء مديرية حبيش بمحافظة إب وعدد من أبناء صنعاء شيعوا اليوم في صنعاء، المهندس محمد مقبل عبدالواحد الأموي، أحد أبناء مديرية حبيش، وشيع إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ عبدالله الاحمر، حيث قتل الأموي برصاص مسلحين قبليين من أبناء همدان في صنعاء.