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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: «ترامب» يعيد فتح الاقتصاد الامريكي بهذه التوصية الغير متوقعه

جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها أمس الخميس وسائل الإعلام الأمريكية. وبحسب وسائل الإعلام، فإنّ ترامب الذي سيكشف تفاصيل هذه التوصيات خلال مؤتمر صحافي بعد قليل في البيت الأبيض، لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع "إعادة فتح" الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.

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