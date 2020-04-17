اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: «ترامب» يعيد فتح الاقتصاد الامريكي بهذه التوصية الغير متوقعه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: «ترامب» يعيد فتح الاقتصاد الامريكي بهذه التوصية الغير متوقعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: «ترامب» يعيد فتح الاقتصاد الامريكي بهذه التوصية الغير متوقعه

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها أمس الخميس وسائل الإعلام الأمريكية. وبحسب وسائل الإعلام، فإنّ ترامب الذي سيكشف تفاصيل هذه التوصيات خلال مؤتمر صحافي بعد قليل في البيت الأبيض، لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع "إعادة فتح" الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: «ترامب» يعيد فتح الاقتصاد الامريكي بهذه التوصية الغير متوقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا