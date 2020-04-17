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عدن - ياسمين التهامي - فاجئ الجميع بخبر صاعق في اول ظهور واول رد للداعية الإماراتي "وسيم يوسف" على الحكم الصادر

جديد اب برس Advertisements ​ الداعية ومقدم البرامج الدينية الإماراتي وسيم يوسف للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد فترة من الغياب، ليفاجئ جميع متابعية وينفي شائعات طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استبقها بتغريدة ألقى فيها تحية صباحية على متابعيه. وقال وسيم في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم: "في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا الإنسانية مع مرض # الداعية ومقدم البرامج الدينية الإماراتي وسيم يوسف للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد فترة من الغياب، ليفاجئ جميع متابعية وينفي شائعات طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استبقها بتغريدة ألقى فيها تحية صباحية على متابعيه. وقال وسيم في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم: "في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا الإنسانية مع مرض # كورونا ونسأل الله السلامة للجميع ..أحببت إبلاغكم كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض .. وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم .. — وأشكركم جميعاً". وكان ناشطون قد تداولوا معلومات وأنباء عن صدور حكم قضائي عن محكمة إماراتية بسجن وسيم يوسف على خلفية عدد من القضايا المرفوعة ضده مؤخرا. غاب وسيم يوسف عن موقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين على الأقل، على خلفية القضية المنظورة بالاتهامات الموجهة ضده، بعد إسناد النيابة له تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات. وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت قبل نحو 3 أسابيع بعدم اختصاصها الولائي للنظر في قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت إحالتها إلى النيابة الاتحادية.

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