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عدن - ياسمين التهامي - لكل المقيميين في السعودية الاطلاع على هذه التعليمات الهامة جدا تفاديا للوقوع في الخطأ ومايترتب عليه من عواقب وخيمة

جديد اب برس Advertisements ​ طار مواكبة الأحداث المتسارعة بسبب فيروس طار مواكبة الأحداث المتسارعة بسبب فيروس كورونا وتبعاته من تعطيل للكثير من الدوائر الحكومية بالسعودية وفرض حظر التجول في مدن المملكة أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية، عددًا من الخدمات الإلكتروينة للمواطنين والمقيمين؛ تيسيرًا عليهم ولتسهيل الإجراءات، من ضمنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، وكذلك طريقة تجديدها عبر منصة أبشر، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت المديرية العامة للجوازات في أبريل الجاري تمديد أجل “هوية مقيم” بشكل آلي؛ دون مراجعة مقرات الجوازات وبلا رسوم؛ حيث ترسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى جميع المستفيدين لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي، بداية من 18 مارس الماضي حتى 30 يونيو المقبل، ضمن إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. منصة أبشر تتيح الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدة انتهائها والوقت اللازم لتجديدها الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر ويمكن لملايين الوافدين والمقيمين بالمملكة، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، عبر منصة أبشر من الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدة انتهائها، والوقت اللازم لتجديدها، وذلك في خطوات بسيطة يمكن إجراؤها من الهاتف الذكي. – قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الجوازات – يجب على المقيم أو الكفيل، تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، أو رقم الهوية وكلمة المرور، ورمز التحقق. – قم بالضغط على خيّار الاستعلامات الإلكترونية. – اختار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة. – قم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق واضغط على استعلام. الجوازات تكشف شروط تجديد هوية مقيم شروط تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر فعلت المديرية العامة للجوازات، إمكانية قيام المقمين بتجديد إقامة هوية مقيم عبر منصة أبشر، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة لتجديد الإقامة، التي تتمثل في : – تسديد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت. – ألا يكون العامل مسجلًا متغيبًا عن العمل. – سداد المخالفات المرورية المسجلة إن وجدت. – وجود بصمة وصورة للعامل لدى المديرية العامة للجوازات. – وجود بصمة وصورة للتابعين، الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة لدى المديرية العامة للجوازات. – أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم أثناء التجديد صالحًا وساريًا. – ضرورة تواجد المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

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