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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020? عاجل: تعزيزات عسكريه ضخمة تصل هذا المعسكر قبل قليل..والجيش يعلن بدء عمليه عسكرية ضد الانتقالي في هذة المحافظه(تفاصيل) جديد اب برس Advertisements ​ موقع عدن الغد عن شهود عيان قولهم إن 40 طقم عسكري وصلت إلى المنطقة الوسطى بابين قبل قليل. وبحسب الشهود فقد مرت الاطقم من مدينة مودية واستقرت بمعسكر عكد، وقدمت القوات من شبوة في طريقها إلى شقرة. يأتي ذلك وسط أنباء تحدثت عن عملية عسكرية مرتقبة لقوات الجيش في أبين. موقع عدن الغد عن شهود عيان قولهم إن 40 طقم عسكري وصلت إلى المنطقة الوسطى بابين قبل قليل. وبحسب الشهود فقد مرت الاطقم من مدينة مودية واستقرت بمعسكر عكد، وقدمت القوات من شبوة في طريقها إلى شقرة. يأتي ذلك وسط أنباء تحدثت عن عملية عسكرية مرتقبة لقوات الجيش في أبين.

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