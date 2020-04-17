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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020? عاجل: تحذير رسمي من خطر كبير ليس كورونا ولا االكوليرا ولا السيول يهدد حياة اليمنيين والسعوديه تتحرك لإنقاذ الموقف جديد اب برس Advertisements ​ منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق اليمن وشرق إفريقيا خلال الأشهر المقبلة، وأكدت أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق. جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية عن حالة الجراد الصحراوي، وتناول التقرير منطقة شبه الجزيرة العربية، مرجحا تدهور الوضع في اليمن. وتوقعت "الفاو" أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر مارس الماضي في زيادة كبيرة لأعداد الجراد في تلك المناطق. وأشارت إلى أن عمليات المكافحة مستمرة في المملكة العربية منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق اليمن وشرق إفريقيا خلال الأشهر المقبلة، وأكدت أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق. جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية عن حالة الجراد الصحراوي، وتناول التقرير منطقة شبه الجزيرة العربية، مرجحا تدهور الوضع في اليمن. وتوقعت "الفاو" أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر مارس الماضي في زيادة كبيرة لأعداد الجراد في تلك المناطق. وأشارت إلى أن عمليات المكافحة مستمرة في المملكة العربية السعودية ضد تشكل مجاميع من الحوريات ذات الأطوار المبكرة والمتوسطة في منتصف منطقة الخليج العربي.

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