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صنعاء - ياسمين الخيامي - «الجوازات السعودية» توجه نداء عاجل لكل المغتربين اليمنيين وافراد عائلاتهم داخل المملكة وخارجها بشأن التأشيرات المنتهية والخروج والعودة ووقف الغرامات المالية

2020/04/17 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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