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صنعاء - ياسمين الخيامي - عقاب إلهي مزلزل يباغت مهدي المشاط ويقصم ظهره ويفقده زوجته واولاده وكل شيء في غمضة عين ( شاهد 5 صور ابكت كل المشرفيين الحوثيين وارعبتهم )

2020/04/17 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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