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صنعاء - ياسمين الخيامي - الوزيران الميسري والجبواني يصعقان الرئيس هادي ويعلنان الانضمام للمجلس الانتقالي ..وعيدروس الزبيدي يعلن العفو العام ويوجه دعوة للتسامح بين كل ابناء الجنوب

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