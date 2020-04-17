شكرا لبحثكم عن خبر «التحالف» يدمر منصات «باليستية» حوثية ويؤكد تمسكه بوقف النار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الشرق الاوسط:

نفذ تحالف دعم الشرعية باليمن استهدافات رادعة ونوعية في الداخل اليمني أول من أمس، لتحييد وتدمير نشاطات حوثية، إذ دمر عددا من القدرات الصاروخية الحوثية، بمنطقة همدان (وهي إحدى ضواحي صنعاء)، كما دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في حرف سفيان، التابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة اليمنية.

ولم يتوقف الحوثيون عن تنفيذ مئات الاعتداءات والخروقات بكل العمليات العدائية بالجبهات اليمنية، ومن ضمنها استخدام الصواريخ الباليستية في استهدافها للمواقع والأعيان المدنية.

وفي الوقت ذاته، شدد التحالف على استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

ورصد التحالف 547 خرقا للهدنة خلال أسبوع على بدء وقف إطلاق النار الشامل الذي أعلنه التحالف ورحبت به الحكومة اليمنية.

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ودعت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إلى التوضيح للعالم أن الميليشيا الحوثية ترفض وقف إطلاق النار ولم تلتزم بالهدنة إطلاقاً، وتجاهلت مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الهجمات شملت الاعتداء على منازل المواطنين ومواقع الجيش الوطني اليمني في كل من مأرب، والبيضاء، وحجة، والجوف، وتعز.

وعلق بالقول: «بتلك الخروقات ترتكب الميليشيا الحوثية الجرائم ضد المدنيين، قواتنا ملتزمة بالهدنة منذ بدئها بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي واستجابة لدعوة الأمم المتحدة، وإعلان الهدنة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، هذه الهدنة سجلت ضربة قاصمة للميليشيا الحوثية الإرهابية التي تعرت أمام الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي والعالم أجمع أنها ميليشيا لن ترضخ للسلام ولا تؤمن بالحوار ولا السلام».

ولفت مجلي إلى أن «خمس سنوات من الحرب لم تلتزم فيها الميليشيا الحوثية بأي اتفاقية سواء جنيف أو الكويت أو السويد، وقوبلت الهدنة بالرفض التام من الحوثيين، حيث استمرت بالاعتداءات المتواصلة بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون، وحتى هذه اللحظة تقوم بتعزيز قواتها البشرية والأسلحة والذخائر».

متحدث الجيش اليمني أكد أن القوات اليمنية ملتزمة بضبط النفس حتى الآن وتحتفظ بحق الرد على كل الجرائم والاعتداءات، وقال «لن تسقط جرائمهم بالتقادم، تلك التي نفذوها في تعز، والبيضاء، وحجة، والجوف، ومأرب».

وطالب مجلي من المبعوث الأممي الخاص لليمن بيان هذه الخروقات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية للهدنة ورفضها لوقف إطلاق النار، وأضاف: «نقدر دور التحالف بقيادة السعودية في الالتزام بالهدنة ونشكر الأبطال في الميدان على التزامهم، ونطلب من المبعوث الأممي لليمن أن يبين للعالم أجمع أن الميليشيا الحوثية هي الرافضة للهدنة وأنهم المعرقلون للسلام». وتابع: «نحن في الشرعية حريصون على حياة المواطنين في مناطق اليمن كافة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونحقق الاستجابة لبيان مجلس الأمن الدولي».