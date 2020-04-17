الصليب الأحمر الدولي: تفشي كورونا في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي لثورات واضطرابات

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم. Advertisements وحثت اللجنة، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي". المصدر: رويترز

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