شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة الكينية تقتل 12 رجلا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتلت الشرطة الكينية 12 مدنيًا بسبب انتهاكهم حظر التجول المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا. وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، الخميس، بأن 35 شخصًا انتهكوا حظر التجول. وأشار إلى أن عناصر الشرطة، قتلت 12 من أولئك الـ 35 بحجة انتهاكهم حظر التجول. Advertisements ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حول الموضوع. وكانت الحكومة الكينية أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس. وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلًا عن وفاة 11 شخصًا.

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