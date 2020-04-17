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ازمة زنجبار تهدد بانفجار الوضع عسكريا بين الانتقالي والشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

فشلت مساء يوم الخميس جهود وساطة قادتها قيادات سياسية وعسكرية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .

 

ووافق المجلس الانتقالي على عقد لقاء كان مقررا له ان يعقد مساء الخميس بمقر التحالف العربي ويضم 4 من قيادات الشرعية و4 من قيادات المجلس الانتقالي ويناقش اللقاء طرق تنفيذ اتفاق الرياض وسبل دخول قوات الشرعية إلى زنجبار إلا ان قيادات الحكومة الشرعية رفضت عقد اللقاء واشترطت قبل ذلك انسحاب قوات الانتقالي من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لابداء حسن النية.

 

المصدر في لجنة الوساطة قال لصحيفة "عدن الغد" ان الوفد عاد من شقرة دون وفد الحكومة الشرعية الذي كان مقررا له ان يعود إلى مقر التحالف العربي حيث سيعقد اللقاء .

 

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واشار المصدر إلى ان الانتقالي ابلغ القيادة حضوره اللقاء دون شروط مسبقة.

 

واوضح المصدر إلى انه وبفشل عقد اللقاء تكون مؤشرات اندلاع معركة عسكرية بين الطرفين أكثر حضورا من أي وقت مضى .

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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