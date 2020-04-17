شكرا لبحثكم عن خبر ازمة زنجبار تهدد بانفجار الوضع عسكريا بين الانتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فشلت مساء يوم الخميس جهود وساطة قادتها قيادات سياسية وعسكرية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .

ووافق المجلس الانتقالي على عقد لقاء كان مقررا له ان يعقد مساء الخميس بمقر التحالف العربي ويضم 4 من قيادات الشرعية و4 من قيادات المجلس الانتقالي ويناقش اللقاء طرق تنفيذ اتفاق الرياض وسبل دخول قوات الشرعية إلى زنجبار إلا ان قيادات الحكومة الشرعية رفضت عقد اللقاء واشترطت قبل ذلك انسحاب قوات الانتقالي من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لابداء حسن النية.

المصدر في لجنة الوساطة قال لصحيفة "عدن الغد" ان الوفد عاد من شقرة دون وفد الحكومة الشرعية الذي كان مقررا له ان يعود إلى مقر التحالف العربي حيث سيعقد اللقاء .

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واشار المصدر إلى ان الانتقالي ابلغ القيادة السعودية حضوره اللقاء دون شروط مسبقة.

واوضح المصدر إلى انه وبفشل عقد اللقاء تكون مؤشرات اندلاع معركة عسكرية بين الطرفين أكثر حضورا من أي وقت مضى .