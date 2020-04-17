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موسى يكشف الطريقة التي ساعد بها البنك الاهلي موظفيه على مواجهة خطر كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اكد الاخ علي موسى نائب مدير عام البنك الاهلي بعدن قائلا ان ادارة البنك تسعى جاهدة في ظل استمرار العمل المصرفي في صرف مستحقات المتقاعدين والعمليات المصرفية لكافة الزبائن والعملاء بمافية خدمة المواطن ومصلحة الوطن.

واضاف يقول في وتصريح صحفي لعدن الغد ان البنك قدم كثيرا من المواد الوقائية الاولية بمستخضرات التعقيم والكمامات واجراء عمليات الرش في المباني وفروع البنك.. كما تم دعم الموظفين بمبالغ مالية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

في اطار دعم البنك للرياضة اوضح الاخ علي موسى ان البنك يدعم المسابقات الرمضانية في رمضان موضحا: ان اللجنة المنظمة لبطولة كاس عدن ال(16)للمؤسسات والشركات اعلنت في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء واتخذت قرارا بتاجيل المسابقة الرمضانية حتى تستقر الاوضاع والعالم باسره من جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

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من احمد حسن وقيصر ياسين

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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