عاجل : انفجار انبوب الماء بالشارع الرئيس بالمعلى وانقطاع تموينات المياه على القلوعة "فيديو"

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يزيد بن سلمان - شبوة - انفجر انبوب ضخ المياه الرئيسي بالمعلا بعدن صباح الجمعة. وتسربت مياه الشرب بشكل كبير من الانبوب الذي ارتفعت مياهه عاليا. وغرقت المياه الشارع الرئيسي. Advertisements ومن شأن ذلك ان يتسبب بانقطاع كبير للمياه في الحي خلال ايام. وهرعت طواقم من مؤسسة المياه لاصلاح العطب. يذكر ان الانبوب يغذي مناطق المعلا والتواهي والقلوعة، مناوبة كل منطقة يوم، وكان الماء مفتوح اليوم لمنطقة القلوعة.

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