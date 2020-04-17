شكرا لقرائتكم خبر عن الهلع والرعب يجتاح السعودية.. تسجيل رقم صادم خلال ساعات بعدد الإصابات بفيروس كورونا هو الأكبر منذ تفشيه في المملكة.. والسلطات تتهم العمالة الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه السريع في منطقة الخليج والتي تتصدرها في عدد الإصابات المملكة العربية السعودية.

وتضاعفت أرقام الإصابات بالفيروس الجديد خلال الأيام الأخيرة بالمملكة، ما أثار حالة من الرعب والذعر بين المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية.

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الإصابات بفيروس كورونا في السعودية

وألقت السلطات السعودية بمسؤولية تضاعف الإصابات وتفشي الفيروس على العمالة الأجنبية الوافدة، وقال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن أهم أسباب انتشار العدوى بين العمالة الوافدة هو مقرات سكن العمالة، مؤكداً أنها تفتقد للاشتراطات الصحية حيث يعيش أكثر من 10 أشخاص في غرفة واحدة.

وأعلنت السلطات السعودية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا فيروس “كورونا” الجديد إلى 6380 إصابة، و83 وفاة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنه “تم تسجيل 518 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6380″، كما تم تسجيل 4 وفيات، رفعت الإجمالي إلى 83 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة أن عدد المتعافين وصل إلى 990 من إجمالي الإصابات، بعد شفاء 59 حالة.

وقفزت السعودية إلى المركز الرابع عربيا بعدد حالات الوفيات، خلف الجزائر ( 336 حالة) ومصر (183 حالة) والمغرب (128)، وبقيت في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات بالعدوى.

وفي السياق، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، الخميس، 140 ألف حالة حسب موقع Worldometer، المتخصص في رصد ونقل معطيات الفيروس.

وأفادت معطيات الموقع، أن وفيات الفيروس بلغت 141 ألفاً و913، والإصابات وصلت إلى مليونين و118 ألفاً و713.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم في عدد الوفيات بـ 33 ألفاً و387، تلتها إيطاليا في المرتبة الثانية بـ21 ألفاً و645، ثم إسبانيا ثالثة بـ19 ألفاً و130، تبعتها فرنسا رابعة بـ17 ألفاً و167.

الإصابات بفيروس كورونا في السعودية

وفي المرتبة الخامسة حلّت بريطانيا بـ13 ألفاً و729، ثم إيران سادسة بـ4 آلاف و869، وبلجيكا سابعة بـ4 آلاف 857، وألمانيا ثامنة بـ3 آلاف و856.

وحتى مساء اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و129 ألفاً، توفي منهم أكثر من 142 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 539 ألفاً، حسب موقع “Worldometer”.