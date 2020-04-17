شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الرعب والهلع يجتاح المواطنيين بعد اكتشاف حالات اشتباه بفيروس "كورونا" في العاصمة صنعاء.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، عمل جميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في صنعاء، بعد اكتشاف حالات اشتباه بفيروس كورونا بين موظفين أجانب.

وقالت مصادر مطلعة إن ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشئون الإنسانية التابع لمليشيا الحوثي، أصدر تعميما بإغلاق كافة المنظمات, الخميس، ومنح الموظفين الأجانب والمحليين إجازة حتى يوم الاثنين المقبل, وطالب بعدم حضور أي موظف وهدد بإجراءات عقابية على المخالفين.

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وأضافت أن التعميم جاء بعد اكتشاف حالات اشتباه بفيروس كورونا لدى بعض الموظفين الأجانب العاملين في المنظمات الإغاثية بالأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الحوثيين فرضوا حجرا على مقر سكن الموظفين الأجانب ومنعوهم من الخروج.