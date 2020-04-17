شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : "لن تصدق" الكشف عن أول شخص اصيب بفيروس "كورونا" وكيف اصيب .. "المريض رقم صفر" خرج من هذا المنطقة.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المريض رقم صفر في العالم ، الذي أصيب بفيروس كورونا كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.

وكشفت قناة “فوكس نيوز” الامريكية بحسب مصادر عن تفاصيل الإجراءات المبكرة للحكومة الصنية وعلى الوثائق ذات الصلة”، فإن موظف المختبر أصيب بالفيروس عن طريق الخفافيش، وبعد ذلك انتشر المرض بين السكان المحليين.

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ونقلت القناة الأمريكية عن مصدرها اتهام الصين بالقيام بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة حول حقيقة انتشار الوباء .

ومع ذلك أكدت المصادر أن المختبر لم يطور أسلحة بيولوجية، ولكن كان من المفترض أن يظهر النتائج البارزة لدراسة الفيروسات من قبل العلماء الصينيين.

يذكر أن السلطات الأمريكية كررت اتهامها للصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا. على وجه الخصوص، فيما قالت الخارجية الصينية ، إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء كورونا ، ردا على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا