شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : "امريكا" تزلزل العالم وتسجل أكبر رقم حالات وفاة بفيروس "كورونا" في العالم خلال 24ساعة.. لن تصدق كم العدد المرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 5 آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية عن تسجيل أكثر من 5 آلاف وفاة جديدة و30 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال يوم واحد.

وارتفعت الوفيات جراء وباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر 30800 اليوم وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية، بينما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

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وسجلت أمريكا 2364 حالة وفاة يوم أمس وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069.

من جانبها سجلت المملكة المتحدة 861 وفاة جديدةبفيروس كورونا خلال يوم واحد. واكدت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 861وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عددالوفيات إلى 13729 حالة منذ بدء الازمة