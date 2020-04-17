عــــاجل : الان تطورات خطيرة ومرعبة في جبهة "صرواح" غربي مأرب !.. "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تجدد المواجهات الان في جبهة " صرواح " غرب مأرب . وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي تحاول استعادة السيطرة على مواقع محررة في صرواح وهو ما تعذر حتي الان بسبب استبسال قوات الجيش والقبائل المساندة .

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