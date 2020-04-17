شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : العاهل السعودي يصدر قرار خطير ومرعب لكل المغتربين.. ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرًا بالموافقة على تنفيذ "حد الحرابة" في مقيم يمني هاجم فرقة راقصة ضمن "موسم الرياض" الذي نظمته "هيئة الترفيه".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها -بحسب وكالة أنباء "واس"-: "أقدم عماد عبدالقوي المنصوري -يمني الجنسية- بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض".

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وأضافت الوزارة: أنه "طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وروّع الناس وأحدث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال".

وتابعت الداخلية السعودية: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور؛ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحق صك شرعي".

وأشارت الوزارة إلى أن الصك "تضمن إدانته بما نسب إليه شرعًا، من إفساد في الأرض وحمل للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفًا للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن".

وأكدت "الداخلية": أنه "تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا".

وأردفت "الداخلية السعودية"، بأنه "صدر أمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني الذكور وذلك بقتله، بمدينة الرياض بمنطقة الرياض".



وختمت الوزارة، بأن "حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤكد على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وترويعهم، وتحذر من الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي مصيره".



وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هاجم شخص حفل لفرقة راقصة إسبانية كانت تؤدي عرضًا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض الترفيهي في الرياض، وأصيب في الهجوم أربعة إسبانيين بجروح طفيفة.